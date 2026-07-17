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Jefferies initie le suivi de Moody's à l'achat, le titre progresse
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 15:56

Moody's grappille 0,8% à 523,3 USD en début de séance à Wall Street, aidé par Jefferies, qui initie le suivi de la valeur avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 610 USD, jugeant attractive la valorisation de l'agence de notation financière, dont le ratio cours/BPA prospectif ressort à 29,1 fois, soit un plus bas sur trois ans.

"La croissance du chiffre d'affaires devrait s'améliorer de 150 points de base pour atteindre 8,2% en glissement annuel en 2027, portée par un mur d'échéances de dette favorable, une amélioration de l'activité de fusions et acquisitions, ainsi que par les dépenses d'infrastructure liées à l'IA, avant de rester proche de ce niveau", pronostique Jefferies.

La banque d'affaires américaine estime également qu'un programme d'amélioration de l'efficacité des coûts arrivant à son terme, ainsi que les gains de productivité et les leviers opérationnels liés à l'IA, devraient conduire à une croissance durable à deux chiffres du BPA ajusté, supérieure aux attentes du consensus.

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MOODY'S
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