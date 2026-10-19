Jefferies Financial recule alors que se tient sa journée annuelle des investisseurs

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19 octobre - ** Le cours de l'action de la banque d'investissement Jefferies Financial ( JEF.N ) a chuté de 4,6% à son plus bas niveau; il a finalement clôturé en baisse de 2,7% à 43,59 dollars

** JEF organise lundi à Manhattan sa journée annuelle des investisseurs , au cours de laquelle le directeur général Rich Handler et le président Brian Friedman feront des présentations

** Le mois dernier, JEF a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre , les commissions plus élevées liées au conseil sur les opérations et à la prise ferme de ventes d’actions ayant été complétées par un chiffre d’affaires record dans l’activité de transactions d’actions

** La banque a fait l’objet d’une surveillance accrue au cours de l’année écoulée en raison des prêts accordés à la banque britannique Market Financial Solutions et au fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, deux entreprises en faillite impliquées dans des affaires de fraude présumée

** Sur cinq sociétés de courtage, deux attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et trois « conserver »; objectif de cours médian: 56 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action JEF affichait une baisse de 27,7% depuis le début de l’année