Jefferies fait le point sur Volkswagen

Lors de la Global Industrial Conference 2026, la banque d'investissement américaine a reçu Rolf Woller et Christian Rottler, respectivement trésorier et responsable des relations investisseurs du groupe Volkswagen ( 0,16%, à 81,80 euros).

Les analystes estiment que le climat observé lors de ces réunions a été le plus constructif depuis des années, tant du côté des investisseurs que de la société. L'équipe de la direction de VW a toutefois souligné que les défis et le travail à accomplir restent phénoménaux et les objectifs incertains.

Parmi les points clés des discussions, Jefferies évoque la réduction progressive de la complexité. Aujourd'hui, le groupe dispose de 5 à 6 modèles par segment, qui devraient passer à seulement 2 à 3 modèles, faisant passer le nombre total de véhicules de 150 actuellement à entre 70 et 75 unités. Le processus pourrait ne pas être achevé avant 2035, mais la baisse des investissements devrait se concrétiser plus tôt à mesure que les modèles ne sont pas remplacés.

Au niveau des effectifs, VW s'attend à une réduction assez linéaire d'ici 2030. Le nombre d'employés a déjà diminué, passant d'un sommet de 720 000 à 650 000. Le coût annuel moyen par employé en Allemagne s'élève à 110 000 EUR et les coûts de départ représentent environ deux fois la rémunération annuelle. La réduction brute potentielle des charges salariales annuelles est estimée à 5 milliards d'euros. La charge totale de restructuration dépendra de la répartition entre départs à la retraite, départs volontaires et licenciements économiques. VW n'est pas encore en mesure de chronométrer et de chiffrer les charges de restructuration en raison des normes IFRS, qui exigent que les accords soient finalisés au préalable.

Enfin, en ce qui concerne les usines, le site d'Osnabrück étant vendu, trois autres se voient offrir l'opportunité d'accroître leur compétitivité sous peine de fermeture ou de reconversion. L'échéancier court jusqu'en 2034, avec des charges comptabilisées plus tôt (réduction d'effectifs, amortissement accéléré).

Jefferies reste à l'achat du titre, avec une cible de cours fixée à 120 euros, soit un potentiel de hausse de 47%.