Jefferies entame un suivi de Moderna à "conserver"
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 14:20
"Pour 2026, les ventes en Covid et en VRS devraient croître sur des dépenses opérationnelles en recul de 8%", pronostique le broker, qui prévient toutefois que Moderna "aura besoin de davantage pour atteindre ses prévisions".
"Le pipeline doit aussi progresser (grippe, combinaison Covid/grippe) pour faire passer les revenus hors Covid à 3 milliards de dollars, compensant la division par deux des revenus Covid à environ 1 MdUSD d'ici 2030", ajoute Jefferies.
Valeurs associées
|29,6300 USD
|NASDAQ
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 14:20:00.
