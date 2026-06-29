Jefferies diminue sa cible de cours sur Volkswagen

(Zonebourse.com) - Déjà en net repli vendredi (-3,91%), le titre Volkswagen poursuit sa baisse ce lundi (-2,80%, à 72,20 euros), après une note de Jefferies, qui a maintenu son conseil à l'achat, tout en abaissant son objectif de cours de 130 à 120 euros.
Après avoir accueilli le responsable des relations investisseurs du constructeur automobile allemand, Jefferies estime que VW "reste un chantier en cours" et se trouve plus dépendant de l'Europe qu'auparavant, alors que le groupe entre dans un nouveau cycle de restructuration.
Les analystes notent que l'entreprise est au coeur d'un renouvellement majeur de sa gamme chez Audi et VW, incluant de futurs véhicules électriques urbains abordables à partir d'environ 25 000 euros. La pression concurrentielle est importante, la restructuration est encore à l'ordre du jour afin de réduire la capacité de production de 500 000 unités en Allemagne et du supprimer 100 000 postes. Jefferies indique également que le coût moyen des usines au Portugal, en Roumanie et en Espagne représente environ un tiers de celui de l'Allemagne, ce qui met en évidence un potentiel de réduction des coûts supérieur à la moyenne.
Pour la conférence téléphonique du groupe préalable à la clôture programmée le 13 juillet, Jefferies table sur un chiffre d'affaires en baisse de 3% sur un an à 83,3 milliards d'euros, en raison de la faiblesse en Amérique du nord et chez Porsche. L'Ebit est quant à lui attendu à 3,98 milliards d'euros, soit une marge de 4,9%. Il devrait bénéficier des coûts structurels, d'une plus faible pénétration des véhicules électriques en Europe et de tarifs douaniers stables. Enfin, le flux de trésorerie net devrait être compris entre 700 et 800 millions d'euros, après le versement de 1 milliard de dollars à Rivian.
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