Jefferies détient une exposition de 135 millions de dollars au banque britannique en faillite MFS, selon Bloomberg News

Jefferies JEF.N a une exposition d'environ 100 millions de livres (135 millions de dollars) à Market Financial Solutions, ou MFS, une société de financement hypothécaire qui est entrée dans une forme britannique d'insolvabilité cette semaine, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une personne familière avec le sujet.
Les actions de la société ont baissé de plus de 8 % dans les échanges de l'après-midi.
Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante. Jefferies s'est refusé à tout commentaire.
(1 $ = 0,7407 livre)
