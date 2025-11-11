Jefferies dégrade sa position sur Clariant
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:51
'Le redressement des résultats de Clariant reste mise à l'épreuve par la faiblesse persistante du marché final dans les secteurs des biens de consommation, de l'automobile et de la construction', estime le broker.
'La flexibilité stratégique est limitée par la participation de 31,5% de Sabic, tandis que les demandes de dommages et intérêts liées au cartel introduisent un risque juridique important par rapport à la capitalisation boursière', poursuit Jefferies.
Valeurs associées
|6,790 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,67%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2025 à 14:51:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évoluait sans direction claire mardi, sujette à quelques prises de bénéfices dans un marché aux échanges limités, alors que les investisseurs continuent d'espérer la levée de la paralysie budgétaire aux États-Unis. Vers 14H51 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend avec des sources de Google et ajoute des détails sur la conférence de presse) ... Lire la suite
-
La demande de suspension de la plateforme Shein en France examinée par le tribunal de Paris le 26 novembre
L'audience en référé sur la suspension en France de la plateforme asiatique Shein, sous le coup de plusieurs procédures en justice, se tiendra le 26 novembre au tribunal judiciaire de Paris, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Parisien. ... Lire la suite
-
Kering et le fonds d'investissement Mayhoola ont convenu d'injecter 100 millions d'euros dans Valentino afin de renforcer la situation financière de la maison de couture italienne, après que cette dernière a enfreint certaines clauses de son contrat de prêt plus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer