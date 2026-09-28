Jefferies dégrade la note de Roblox à “sous-performance” ; l'action recule de 3%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du point 1: le cours de l'action est en baisse de 3 %, et non de 1,5 %)

28 septembre - ** L'action de la plateforme de jeux Roblox

RBLX.N recule de 3% à 44,93 dollars en pré-ouverture

** Jefferies abaisse sa recommandation sur le titre de “conserver” à “sous-performer”

** La société déclare: “Bien que nous soyons optimistes quant à la volonté de RBLX d’étendre sa plateforme pour prendre en charge de nouveaux genres et le public âgé de 18 ans et plus, nous pensons que l’amélioration de la croissance du nombre d’utilisateurs et des réservations aux États-Unis et au Canada sera plus longue et plus coûteuse que ne le prévoit le marché”

** Les jeux récemment devenus viraux, tels que “Steal an Egg”, ne devraient pas attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme, ajoute Jefferies

** 38 analystes attribuent en moyenne la note “conserver” au titre; le cours cible médian est de 47 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d’hier, le titre avait perdu environ 43% depuis le début de l’année