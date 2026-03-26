 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies considère Sanofi comme la valeur la moins chère des grandes capitalisations pharmaceutiques
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:37

Le titre Sanofi est quasi-stable à la Bourse de Paris ( 0,02%, à 80,08 euros) malgré une note positive de Jefferies sur le premier trimestre.

La banque d'investissement américaine se montre optimiste pour les trois premiers mois de l'année du laboratoire. Elle estime que sur cette période un dépassement de 3% du chiffre d'affaires est possible grâce au Dupixent et aux bénéfices exceptionnels continus du Lantus, ce qui entrainerait, là aussi, un dépassement de 5% du bénéfice net par action des activités, malgré un taux d'imposition plus élevé ainsi que des coûts financiers accrus.

Toujours selon Jefferies, le groupe pharmaceutique devrait confirmer ses prévisions pour l'exercice en cours.

Les analystes estiment que Sanofi pourraient mettre à jour deux aspects de la stratégie du cycle de vie du Dupixent. Premièrement, une mise à jour sur la date prévue de l'entrée des biosimilaires sur le marché pourrait être fournie, prolongeant l'exclusivité au-delà de la période 2031-2032. Deuxièmement, le groupe pourrait se montrer plus claire sur la stratégie d'alliance avec Regeneron.

Enfin, parmi les autres éléments à surveiller, Jefferies se penche sur le Lunsekimig pour l'asthme. Sanofi continue de réaffirmer que l'asthme est l'indication phare du programme, malgré l'intérêt croissant des investisseurs pour les résultats de phase II en dermatologie.

Au final, les analystes estiment que Sanofi reste la valeur la moins chère des grandes capitalisations pharmaceutiques européennes. Ils maintiennent leur avis à acheter, avec un objectif de cours de 100 euros.

Valeurs associées

SANOFI
80,2700 EUR Euronext Paris +0,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank