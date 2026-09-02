Jefferies confirme son conseil sur Vinci après une réunion avec la direction

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 142 EUR après une réunion avec le DG de Vinci, Pierre Anjolras, et son directeur financier, Thierry Mirville.

Les principaux sujets abordés étaient la politique et le budget français, les performances d'Autoroutes, les projets de concessions, les centres de données et les principaux actifs aéroportuaires de Vinci.

Jefferies a noté que la direction a réaffirmé que les hausses du prix du carburant entraînent généralement une baisse de la demande à court terme, mais que cette situation se normalise avec le temps.

La direction a également souligné que la vague de chaleur estivale constituait un facteur défavorable supplémentaire ayant impacté les tendances de mobilité en France.

Concernant la rentabilité, Jefferies indique que la direction a réitéré que la plupart des mesures de réduction des coûts étaient récurrentes, reflétant des gains d'efficacité dans de nombreux domaines, notamment le personnel, le marketing et la maintenance.

Le second semestre sera marqué par une certaine saisonnalité, mais la direction se montre globalement optimiste quant au maintien de la majeure partie des économies réalisées.

Au sujet du portefeuille de concessions, Jefferies note que la direction se dit satisfaite du portefeuille actuel et conserve une approche rigoureuse face aux nouvelles opportunités, y compris les éventuels renouvellements d'appels d'offres pour les autoroutes françaises.

Au niveau de la politique et du budget français, Jefferies indique que la situation politique française a été abordée sans divergence notable avec le point de vue de Vinci. Selon l'analyste, le risque réside dans le coût du capital, si les spreads des obligations françaises s'élargissent davantage en raison de l'incertitude budgétaire et des incertitudes liées à la conjoncture économique.

Pour les centres de données européens, Vinci a réaffirmé son optimisme quant aux perspectives de croissance des centres de données en Europe, principalement pour sa division Solutions énergétiques.

Le développement de centres de données à grande échelle en Europe n'en est qu'à ses débuts et les contrats sont généralement échelonnés sur plusieurs années, a précisé la direction de Vinci.

Cependant, Jefferies reste convaincu que Vinci est bien positionnée pour tirer parti de la demande croissante sur ses principaux marchés (Espagne, Portugal, France et Allemagne) et qu'une reprise significative de l'activité en Europe devrait entraîner une revalorisation importante du titre.

Enfin, la direction s'est montrée optimiste quant aux perspectives de Gatwick, où l'autorisation d'extension a franchi avec succès la phase d'appel.

Vinci s'est également montrée positive quant aux opportunités potentielles en Inde, où l'acquisition récente de Safeway lui permet de se positionner avantageusement sur le marché. Le Portugal a également été évoqué favorablement, un dialogue constructif étant en cours entre ANA et le gouvernement concernant l'extension de Lisbonne.