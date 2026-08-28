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Jefferies confirme son conseil sur Vinci après les chiffres de trafic de juillet
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 10:30
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Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et maintient son objectif de cours à 142 EUR après l'annonce des chiffres de trafics au mois de juillet.

Le trafic aérien a légèrement progressé en juillet ( 0,4%, contre -2,6% en juin).

Jefferies indique que cette amélioration mensuelle est principalement due aux performances du Portugal, de la Hongrie et de la Serbie, contrebalancée par la faiblesse du trafic aux États-Unis, au Japon et au Cambodge.

Le trafic routier a reculé de 1,8% en juillet par rapport à l'année précédente. Selon Jefferies, cette baisse est principalement liée à un repli de 1,9% pour les véhicules légers et de 0,9% pour les poids lourds.

L'analyste souligne que le trafic des véhicules légers a continué de souffrir de la forte hausse des prix des carburants et des vagues de chaleur de mars, un effet partiellement atténué par un calendrier favorable.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 10:30:00.

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