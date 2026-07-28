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Jefferies confirme son conseil sur Uber, Waymo prévoit de mettre fin à son accord d'exclusivité
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 14:45
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Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif à 110 USD alors que la stratégie d'Uber pour devenir leader des véhicules autonomes reste inchangée.

Selon des informations récentes, Waymo prévoit de mettre fin à son accord d'exclusivité avec Uber à Atlanta et Austin à son terme, en janvier 2028.

Jefferies note que cette annonce intervient un mois après la fin d'un projet pilote de trois ans à Phoenix.

Jefferies avait le sentiment que les relations se détérioraient déjà bien avant, notamment en raison de visions divergentes concernant la technologie des véhicules autonomes.

L'analyste pense que se séparer de Waymo sera probablement bénéfique pour Uber à long terme, car l'entreprise dispose désormais d'une plus grande flexibilité pour se développer aux Etats-Unis grâce à ses nombreux partenaires.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/07/2026 à 14:45:00.

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