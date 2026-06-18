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Jefferies confirme son conseil sur Edenred, possible rachat par BC Partners
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 14:49

Jefferies confirme son conseil à Conserver avec un objectif de 22,40 E suite au possible rachat du groupe par BC Partners.

La société britannique de capital-investissement BC Partners envisage une offre de rachat d'Edenred indiquait ce matin La Lettre.

Edenred a confirmé avoir été approché de manière exploratoire par des fonds d'investissement.

Aucune information n'a été divulguée concernant les modalités de l'opération, mais Jefferies estime qu'une éventuelle acquisition dépendra du niveau d'endettement de la cible.

Selon l'analyste, sa position de leader sur le marché des titres-restaurant réglementés plaide en faveur d'une telle opération.

Jefferies estime qu'un rachat par un fonds de capital-investissement pourrait potentiellement améliorer la stratégie d'acquisitions complémentaires, dont les performances sont mitigées, comme en témoignent les exemples de Reward Gateway (déploiement dans seulement 3 des 6 pays ciblés) et de CSI (activité similaire, voire plus réduite, aujourd'hui qu'au moment de l'acquisition).

Jefferies considère cependant le niveau d'endettement brut relativement élevé d'Edenred comme un obstacle potentiel à surmonter, car il limite la marge de manoeuvre pour augmenter l'effet de levier de l'entreprise dans le cadre d'un rachat, qui permettrait probablement d'obtenir une prime substantielle sur le taux d'intérêt payé par rapport au dernier refinancement obligataire du premier trimestre, à 3,8 %.

Selon l'analyste, le projet n'en est qu'à ses balbutiements et impliquerait vraisemblablement la formation d'un consortium avec d'autres investisseurs financiers,

En 2026, Jefferies s'attend à une croissance du chiffre d'affaires opérationnel de 1 % à 2,78 milliards d'euros, soit 2 % de plus que prévu, et un chiffre d'affaires total stable à périmètre comparable à 2,99 milliards d'euros, également en hausse de 2 %, tandis que pour l'EBITDA, l'analyste estime une baisse à périmètre comparable de 5 % à 1,3 milliard d'euros/marge de 44 %, meilleure que les prévisions de croissance de l'EBITDA à périmètre comparable de " (8) %-(12) % " et de VA ( 1,23 milliard d'euros/-10 %/42 % ) .

"Edenred se négocie à 10x le PER prévisionnel à 12 mois contre une moyenne à long terme de 19x, tandis que sur le ratio VE/EBITDA prévisionnel à 12 mois, elle se négocie à 6x contre une moyenne de 17x" rajoute le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 14:49:00.

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