Jefferies confirme son conseil sur Boeing

L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 295 dollars.
Alors que Boeing publiera ses chiffres de livraisons demain (le groupe les publie tous les 2e mardis du mois), Jefferies rapporte que les livraisons de mai devraient ressortir à 58 appareils, dont 49 modèles 737 MAX, contre 47 en avril, illustrant une amélioration du rythme industriel.
Selon l'analyste, l'avionneur étudierait la possibilité de porter la cadence du 737 MAX à 70 appareils par mois, un scénario qui pourrait générer 3,2 milliards USD de flux de trésorerie supplémentaires par rapport aux hypothèses de Jefferies pour 2028.
D'après le courtier, le carnet de production du F-15EX est pratiquement rempli jusqu'en 2035, tandis que le carnet de commandes du 777X atteint 697 appareils, même si sa certification pourrait être repoussée au premier trimestre 2027.
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