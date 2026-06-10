Jefferies confirme son conseil à l'achat sur SMA Solar avec un objectif de cours de 74 E.
Jefferies indique dans son étude du jour qye le stockage par batteries s'impose rapidement comme l'un des thèmes d'investissement les plus importants du marché de l'électricité en Europe.
L'analyste estime que la pénétration croissante des énergies renouvelables entraîne une volatilité structurelle plus élevée, des limitations de production, ce qui fragilise de plus en plus la rentabilité des énergies renouvelables autonomes.
Jefferies pense que la baisse des coûts, l'adoption accélérée de la colocalisation et une réglementation favorable positionnent les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) comme un bénéficiaire clé, sur plusieurs années, de la transition énergétique et des besoins de flexibilité du réseau en Europe.
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