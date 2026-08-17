Jefferies cible trois problématiques pour Danone

Danone s'affiche dans le bas du palmarès du CAC 40 (-1,16%, à 66,46 euros), pénalisé par une note de Jefferies dans laquelle les analystes s'inquiètent du fait que la croissance soit désormais moins contributive aux marges.

La banque d'investissement américaine met en avant deux facteurs d'inquiétudes en Chine et un autre aux Etats-Unis.

Elle estime que la dynamique des laits infantiles dans l'Empire du Milieu devient moins favorable. Selon ses estimations, la croissance du segment Nutrition Spécialisée a ralenti à environ 6% dans cette zone, les laits infantiles freinant à 4,5%, contre une moyenne de 13% au cours des cinq derniers trimestres. Jefferies estime que l'effet porteur des naissances de l'Année du Dragon s'estompe et la demande pour les produits sous étiquette internationale s'affaiblit. Selon les analystes, l'entreprise souligne un basculement continu vers les offres sous étiquettes chinoises, accéléré par les rappels mondiaux de marques plus tôt cette année.

Toujours en Chine, Jefferies note des risques émergents pour l'activité Nutrition Médicale. Ce segment continue de croître à un rythme de 7 à 12%, soutenu par la nutrition entérale, une façon d'apporter des nutriments directement dans le tube digestif lorsqu'une personne ne peut pas manger suffisamment par la bouche. Danone a indiqué une utilisation croissante des achats centralisés par volumes pour cette gamme de produits, avec des approvisionnements davantage axés sur les prix de la part des hôpitaux et des autorités de santé. C'est une tendance qui devrait s'élargir au fil du temps. Jefferies indique que Danone accélère sur Fortimel, son offre grand public d'aliments destinés à des fins médicales spéciales, pour capter le virage vers les soins à domicile et les traitements auto-financés. Bien que cela soutienne la croissance, les analystes craignent que la croissance future ne devienne tirée par la vente au détail, ce qui diluerait le profil de marge.

Enfin, aux Etats-Unis, EDP, pour Essential Dairy & Plant-Based, soit les produits laitiers essentiels et d'origine végétale, n'a plus de problème de capacité. La priorité est désormais l'extension du portefeuille. Toutefois, l'amélioration de l'exposition aura besoin d'investissements plus élevés.

La recommandation de Jefferies sur le titre Danone est à sous-performance, avec une cible de cours de 62 euros.