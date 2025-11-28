Jefferies chute après un rapport faisant état d'une enquête de la SEC concernant son exposition à First Brands

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N chutent de 1,5 % à 56,36 $ avant le marché ** Le Financial Times a rapporté jeudi que la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquêtait sur l'exposition de la banque au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands

** Le rapport indique que la SEC cherche à savoir si Jefferies a fourni aux investisseurs de son fonds de crédit Point Bonita suffisamment d'informations sur l'exposition du fonds à First Brands ** Le fonds Leucadia Asset Management de Jefferies détenait également environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands, qui a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 le 29 septembre

** Quelques jours avant le dépôt de bilan, plus d'une douzaine de sociétés associées à First Brands s'étaient placées sous la protection de la loi sur les faillites

** JEF a annoncé pour la première fois son exposition à First Brands en octobre, affirmant qu'elle était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable"

** First Brands n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters, tandis que Jefferies s'est refusé à tout commentaire

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de Jefferies ont baissé de 27% depuis le début de l'année