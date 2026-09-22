Jefferies attribue la note « Acheter » à Crane NXT, en raison du potentiel d'augmentation des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Jefferies lance la couverture de Crane NXT

CXT.N , une société spécialisée dans les technologies d’authentification, avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 60 dollars

** Ce cours cible, qui implique une hausse de 31,1 %, représente un potentiel de hausse par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que les améliorations opérationnelles, un mix de devises favorable et les synergies liées aux acquisitions permettront aux marges d’EBITDA ajusté de la société d’atteindre une fourchette comprise entre 20 % et 25 % d’ici 2028

** Les fortes barrières à l'entrée de Crane NXT sont sous-estimées par les investisseurs, tandis que les améliorations opérationnelles en cours devraient contribuer à maintenir les marges à un niveau proche de 24 % jusqu’en 2028 – Jefferies

** 7 courtiers sur 8 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou une recommandation supérieure, 1 recommande de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 65,87 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 2,8 % depuis le début de l’année