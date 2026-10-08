Jefferies anticipe des livraisons trimestrielles sous les attentes chez Boeing

L'analyste reste malgré tout à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 265 USD laissant apparaître un potentiel de hausse de 41%.

Chez Jefferies, Sheila Kahyaohlu, l'analyste en charge du dossier Boeing, estime que les livraisons de septembre de l'avionneur devraient atteindre 57 à 58 appareils, portant le total du troisième trimestre à environ 162 unités, un chiffre légèrement en dessous de sa prévision (166 avions) et du consensus (168).

Le bureau d'études indique par ailleurs que la production de 737 reste inférieure à la cadence annoncée de 47 appareils par mois, avec une moyenne de 42 sur le trimestre. L'ouverture d'une nouvelle ligne à Everett (Washington) devrait néanmoins permettre d'accroître les capacités de production.

L'analyste précise que la production du 787 s'est stabilisée autour de huit appareils mensuels, conformément à l'objectif du constructeur. Les livraisons de moteurs font l'objet d'un plan d'amélioration, tandis que les procédures de certification des sièges restent un facteur limitant.

Jefferies considère que le redressement de Boeing dépendra de la stabilisation de sa production, de l'amélioration de sa discipline industrielle et de sa capacité à générer davantage de trésorerie. La certification du 737-10 et du 777X figure parmi les prochains catalyseurs identifiés.

En attendant, le titre cède près de 1,5%, autour des 185 USD, son plus bas niveau depuis près d'un an.