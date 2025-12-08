Jefferies achète 50 % des parts de Hildene dans le cadre d'une opération de crédit ; les actions bondissent

8 décembre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N en hausse de 2,9 % à 60,50 $ avant le marché ** La société déclare qu'elle va acquérir une participation de 50 % dans Hildene Holding, société mère du gestionnaire d'actifs axé sur le crédit Hildene Capital, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 18 milliards de dollars

** L'opération coïncide avec la signature par Hildene d'un pacte visant à acheter SILAC, un fournisseur de rentes indexées à taux fixe, pour 550 millions de dollars

** JEF prévoit un gain avant impôt de 75 millions de dollars après la clôture de l'opération, qui devrait avoir lieu au troisième trimestre 2026

** La société affirme que l'investissement s'aligne sur la stratégie à long terme visant à développer l'origination de crédit et la gestion d'actifs

** Séparément, Morgan Stanley a relevé JEF à surpondérer (equal-weight) et a augmenté son PT à 78 $ (74 $) ** La société de courtage indique que le relèvement de l'objectif de rendement est motivé par les attentes de rebond des marchés financiers, les gains d'actions provenant du partenariat élargi avec SMBC et l'atténuation des inquiétudes concernant l'exposition de First Brands

** L'action JEF a baissé de 24,59 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture