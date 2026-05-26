Jefferies abaisse son objectif de cours pour Northrop Grumman en raison d'une baisse des marges et d'inquiétudes concernant la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** Jefferies abaisse l'objectif de cours du groupe de défense Northrop Grumman NOC.N de 660 $ à 620 $, tout en maintenant sa recommandation à « conserver »

** Le nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir une hausse de 11,6% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que le programme B-21 continue de peser sur les marges, ne devant atteindre le seuil de rentabilité qu'en 2027, ce qui entraînera une dilution d'environ 100 points de base en raison d'une production initiale à faible cadence et de coûts de développement résiduels

** L'exposition relativement limitée de NOC au secteur de l'armement freine la croissance, ce qui se traduit par un retard d'environ 1 point de pourcentage par rapport à ses pairs malgré l'augmentation de la capacité - Jefferies

** L'action affiche une légère hausse de 0,3% à 557,47 $ en pré-ouverture

** 15 des 24 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, neuf la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 700 $ - données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, le titre avait reculé de près de 2,6% depuis le début de l'année