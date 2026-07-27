Jefferies abaisse la recommandation sur Delivery Hero à « conserver » en raison du potentiel de hausse limité lié à l'accord avec Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 juillet - **Jefferies abaisse la recommandation sur Delivery Hero DHER.DE de « acheter » à « conserver », estimant que l'offre prévue par Uber ( UBER.N ) à 41,50 euros par action ne laisse qu'un potentiel de hausse limité pour le groupe allemand de livraison de repas
** Le courtier estime que le rendement total attendu du titre sur 12 mois, inférieur à 15 % par rapport à son nouvel objectif de cours, ne justifie plus une recommandation « Achat »
** Il s’attend à ce qu’Uber, « au vu des éléments dont on dispose actuellement », finalise l’acquisition selon le calendrier proposé, à savoir au second semestre 2027, avec une faible probabilité d’ajustement du prix de l’offre
** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 42,50 euros à 41,50 euros, l'alignant ainsi sur le prix d'offre d'Uber
** Le titre a progressé de 67,25 % depuis le début de l’année
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