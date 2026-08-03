Jefferies abaisse la note d'Ipsen à « sous-performance » en raison du risque de concurrence lié au Somatuline

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3 août - ** Jefferies abaisse la note du laboratoire pharmaceutique français Ipsen IPN.PA de « neutre » à « sous-performance », invoquant des risques à long terme liés à son médicament Somatuline ** Le courtier prévoit une baisse de 20 % des ventes de Somatuline en 2027, la concurrence des génériques et le produit CAM2029 CAMX.ST de Camurus exerçant une pression croissante sur ce médicament anticancéreux ** « Alors que les risques liés aux génériques ont dominé le débat à court terme, nous estimons que le CAM2029 de notre concurrent Camurus a de bonnes chances de s’avérer supérieur à la Somatuline d’IPN fin 2026E/début 2027E, ce qui, en cas de succès, accélérerait considérablement l’érosion des ventes », indique-t-il ** Jefferies met également en garde contre le fait que le médicament Onivyde est confronté à une pression concurrentielle croissante de la part du daraxonrasib de Revolution Medicines

RVMD.O , ce qui pourrait peser davantage sur les perspectives de résultats d’Ipsen ** Sur les 16 analystes qui couvrent Ipsen, huit attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat »,six la note « conserver » et deux la note « vente forte » ou « vente » – données LSEG