Jefferies à moitié convaincu par le plan de BMW

BMW s'affiche en repli à la Bourse de Francfort (-1,59%, à 54,44 euros). Outre la baisse des marchés un peu partout dans le monde, le titre du constructeur automobile est pénalisé par une note de Jefferies au lendemain de la présentation d'un projet destiné à renforcer la résilience et à améliorer la compétitivité des structures.

La banque d'investissement américaine a indiqué que ce plan n'avait pas particulièrement impressionné. Les années 2026 et 2027 apparaissent comme des planchers crédibles sur les coûts et le déploiement de la Neue Klasse, sauf dégradation en Chine et charges additionnelles au printemps 2027.

Pour Jefferies, le redressement de BMW repose sur la réduction des coûts fixes, incluant -20% de coûts indirects et d'effectifs grâce à des gains d'efficacité, sur la réduction de la complexité, et sur la refonte de l'approvisionnement pour tirer parti des offres des fournisseurs plutôt que de constamment rehausser les spécifications.

Parmi les nouveaux objectifs dévoilés par BMW, il y a une marge d'Ebit Automobile de 3 à 5% pour 2028, contre de 1 à 3% cette année, avec un flux de trésorerie disponible, toujours dans l'Automobile, de 5 milliards d'euros, après impact de la majeure partie des restructurations de trésorerie en 2027. Après 2030, la marge Automobile est attendue entre 8 et 10%.

En attendant, Jefferies reste à conserver sur le titre, avec une cible de 70 euros.