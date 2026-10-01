 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies à moitié convaincu par le plan de BMW
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 16:38

Ajouter Boursorama à vos sources

BMW s'affiche en repli à la Bourse de Francfort (-1,59%, à 54,44 euros). Outre la baisse des marchés un peu partout dans le monde, le titre du constructeur automobile est pénalisé par une note de Jefferies au lendemain de la présentation d'un projet destiné à renforcer la résilience et à améliorer la compétitivité des structures.

La banque d'investissement américaine a indiqué que ce plan n'avait pas particulièrement impressionné. Les années 2026 et 2027 apparaissent comme des planchers crédibles sur les coûts et le déploiement de la Neue Klasse, sauf dégradation en Chine et charges additionnelles au printemps 2027.

Pour Jefferies, le redressement de BMW repose sur la réduction des coûts fixes, incluant -20% de coûts indirects et d'effectifs grâce à des gains d'efficacité, sur la réduction de la complexité, et sur la refonte de l'approvisionnement pour tirer parti des offres des fournisseurs plutôt que de constamment rehausser les spécifications.

Parmi les nouveaux objectifs dévoilés par BMW, il y a une marge d'Ebit Automobile de 3 à 5% pour 2028, contre de 1 à 3% cette année, avec un flux de trésorerie disponible, toujours dans l'Automobile, de 5 milliards d'euros, après impact de la majeure partie des restructurations de trésorerie en 2027. Après 2030, la marge Automobile est attendue entre 8 et 10%.

En attendant, Jefferies reste à conserver sur le titre, avec une cible de 70 euros.

Valeurs associées

BMW
54,320 EUR XETRA -0,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,86 -0,14%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank