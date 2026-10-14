Jefferies à l'achat sur General Dynamics, Bernstein reste neutre

L'analyste en charge du dossier chez Jefferies, Sheila Kahyaoglu, confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'une cible inchangée de 440 USD, faisant ressortir un potentiel de hausse de 32%. Berstein est plus prudent et baisse même sa cible sur le titre.

L'analyste estime que le groupe est bien positionné pour bénéficier des priorités de modernisation de l'armée américaine, notamment grâce aux programmes de véhicules blindés XM30 et de chars M1E3 Abrams. Par ailleurs, la sélection finale pour le XM30, un programme représentant plus de 40 MdsUSD, est attendue mi-2027.

Le bureau d'études met aussi en avant la dynamique du groupe dans l'armement et les munitions, dont la croissance annuelle moyenne atteint 13% depuis 2022. Les investissements dans les capacités de production et les munitions de nouvelle génération devraient aussi soutenir cette trajectoire, notamment dans l'artillerie de 155 mm.

Enfin, Jefferies considère que les investissements technologiques réalisés depuis cinq ans dans la division "Mission Systems" commencent à porter leurs fruits. L'analyste anticipe une croissance durablement supérieure à celle du marché, portée notamment par les systèmes de communication sécurisés et les opportunités à l'international.

De son côté, la recherche de Bernstein a maintenu aujourd'hui son opinion neutre sur le dossier tout en révisant à la baisse sa cible, de 407 à 365 USD.

Le titre progresse actuellement de 0,5% à Wall Street, autour des 334 USD.