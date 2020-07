Jean-Paul Agon : «L'Oréal a réduit de près de 80% les émissions de CO2 de ses sites industriels»

Jean-Paul Agon, président directeur général de L'Oréal. (© T. Laisné)

Jean-Paul Agon, président directeur général de L'Oréal a accordé un entretien au Revenu. Dans cette interview, il revient notamment sur la stratégie et les engagements de son groupe en matière de développement durable. Découvrez aussi notre conseil boursier sur le géant mondial des cosmétiques.

Âgé de 63 ans, diplômé de HEC, Jean-Paul Agon est entré chez L'Oréal en 1978. En 1994, il prend la direction de L'Oréal Allemagne puis, en 1997, de la zone Asie. De 2001 à 2005, il dirige la filiale américaine du groupe. Il est nommé directeur général adjoint en 2005, puis directeur général en 2006. Début 2011, il succède à Lindsay Owen-Jones à la présidence du conseil d'administration.

Compte tenu de son rôle de leader mondial de l'industrie de la beauté, le groupe L'Oréal a t-il le devoir de montrer l'exemple en matière de développement durable?

Jean-Paul Agon : De notre point de vue, nous avons un rôle d'exemplarité à double titre. En tant qu'industriel de la beauté, nous avons naturellement à cœur de préserver et de protéger la beauté de la planète et de faire de notre mieux pour assurer un bel avenir à tout le monde. Et en tant que champion mondial, nous avons le devoir d'être pionniers, de montrer le chemin à toute une filière.

Quand un leader comme L'Oréal s'engage sur la voie du développement durable, il emmène tout son écosystème : les fournisseurs, les partenaires, les clients... et même les concurrents parce que l'exemplarité joue aussi un rôle moteur par rapport à la concurrence.

Changement de paradigme

Quel bilan tirez-vous du programme Sharing Beauty with All lancé en 2013?

Jean-Paul