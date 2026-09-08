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Jean-Marc Juramie élargit son périmètre chez Canal France
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 14:39
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Canal France étend les responsabilités de Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint chargé des programmes et des antennes. En complément de ses fonctions actuelles, il supervisera désormais l'ensemble des activités de contenus de Canal France, à l'exception du sport.

Déjà responsable du cinéma, des séries étrangères et des programmes jeunesse, Jean-Marc Juramie ajoute ainsi à son périmètre la Création originale et décalée, le Bureau de la Comédie, les programmes de flux et le divertissement.

Il continuera de reporter à Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal France en charge des programmes et des antennes. Il conservera également son rôle de coordination des initiatives de contenus pour la Global Pay TV auprès d'Anna Marsh, directrice générale adjointe de Canal , directrice générale de Studiocanal et directrice du contenu du groupe.

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