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Jean-Marc Boursier promu directeur général délégué chez emeis
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:23

Jean-Marc Boursier, jusqu'ici directeur général adjoint, a été nommé directeur général délégué par le conseil d'administration du 24 avril 2026, sur proposition du directeur général. Sa prise de fonctions interviendra le 1er juillet 2026.

Actuellement en charge des finances, des achats et de l'IT, ainsi que de la supervision de l'Europe centrale et de l'Amérique latine, il conservera ses responsabilités de CFO groupe. Cette nomination s'inscrit dans la durée du nouveau mandat du directeur général, dont le renouvellement a été acté le 7 avril.

"La nomination de Jean-Marc Boursier intervient à un moment charnière de l'histoire d'emeis, après quatre années consacrées à la refondation du groupe et à sa restructuration financière. Si la transformation a touché l'ensemble des activités, des marges de progrès subsistent. Cette évolution doit nous permettre d'accélérer pour concrétiser nos ambitions : devenir un acteur de référence dans la santé, le soin et l'accompagnement, au service des patients, des résidents et de leurs proches", a déclaré Laurent Guillot, directeur général.

Arrivé chez emeis le 1er septembre 2024 en tant que CFO groupe, Jean-Marc Boursier avait été promu directeur général adjoint le 1er avril 2025, avec un périmètre élargi incluant l'Europe centrale et l'Amérique latine. Il a auparavant exercé les fonctions de CFO et de COO du groupe Suez.

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