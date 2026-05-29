"Je n'abandonnerai jamais" : Musk contraint de défendre son projet IA

84JG4H8 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Elon Musk a été contraint cette semaine de défendre la crédibilité de son laboratoire d'intelligence artificielle xAI, après des révélations selon lesquelles il a loué à son rival Anthropic les supercalculateurs en principe destinés à alimenter ses propres modèles d'IA.

Que xAI "soit le meilleur reste à déterminer, mais je n'abandonnerai jamais. Jamais", a écrit mardi le multimilliardaire sur le réseau social X.

Le document d'introduction en Bourse de SpaceX, son entreprise spatiale, a révélé la semaine précédente qu'Anthropic, l'éditeur du modèle d'IA Claude, versait 1,25 milliard de dollars par mois pour utiliser la puissance de calcul du centre de données Colossus, construit pour entraîner les modèles Grok de Musk.

Cette location d'un des plus gros centres de données de SpaceX, annoncée sans montant début mai, alimente depuis les doutes sur la compétitivité de xAI.

Le document d'introduction en Bourse de SpaceX a révélé qu'Anthropic, l'éditeur du modèle d'IA Claude, versait 1,25 milliard de dollars par mois pour utiliser la puissance de calcul du centre de données Colossus, construit pour entraîner les modèles Grok de Musk ( AFP / JOEL SAGET )

Musk vient de préciser que la location du site n'était qu'un accord à court terme. "Nous pourrions avoir besoin de le reprendre à un moment donné", a-t-il écrit.

Le principal produit de xAI est le chatbot Grok, concurrent, à une moindre échelle, de ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. xAI a également décroché un contrat avec le Pentagone pouvant atteindre 200 millions de dollars.

Construit à marche forcée près de Memphis, Colossus et sa douzaine de turbines à gaz installées sans autorisation environnementale sont l'objet de plusieurs controverses. Des militants de la société civile accusent notamment xAI d'avoir aggravé la pollution atmosphérique dans un quartier à majorité noire.

Elon Musk, qui a aidé les fondateurs d'OpenAI avant de se brouiller avec eux et de les traîner en justice, a pris du retard dans l'IA. Plus de 50 chercheurs et ingénieurs ont quitté xAI depuis son absorption par SpaceX en février. En mars, Musk avait dit reconstruire xAI "depuis les fondations".

- Perte d'exploitation -

Le même document boursier révèle que xAI et la plateforme X -- anciennement Twitter, avec qui elle avait fusionné l'an dernier -- ont affiché une perte d'exploitation de 6,4 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards.

Grok a aussi suscité une polémique internationale après avoir généré des images dénudées de personnes sans leur consentement, déclenchant des enquêtes au Royaume-Uni et dans l'UE ainsi qu'une perquisition judiciaire dans les bureaux parisiens de X ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Grok a aussi suscité une polémique internationale après avoir généré des images dénudées de personnes sans leur consentement, déclenchant des enquêtes au Royaume-Uni et dans l'UE ainsi qu'une perquisition judiciaire dans les bureaux parisiens de X.

En réponse, Musk a réclamé de la patience, comparant la trajectoire de xAI aux débuts de SpaceX.

"SpaceX n'avait rien accompli de notable après trois ans et avait été enterrée après six ans. Voyons où en seront les choses dans trois ans."

Son groupe SpaceX vise une valorisation d'au moins 1.750 milliards de dollars lors d'une introduction en Bourse attendue le mois prochain. Anthropic et OpenAI se préparent également à leur propre cotation.

Le groupe SpaceX vise une valorisation d'au moins 1.750 milliards de dollars lors d'une introduction en Bourse attendue le mois prochain ( AFP / Patrick T. FALLON )

L'IA, qui capte aujourd'hui aux Etats-Unis des investissements jamais vus, chiffrés en centaines de milliards de dollars, va-t-elle finir par payer?

La question se pose pour les sociétés de Musk comme pour celle de Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram). Il a déclaré mercredi que l'entreprise pourrait se reconvertir dans la vente de services en ligne si elle se retrouvait en surcapacité.

Meta a projeté entre 125 et 145 milliards de dollars de dépenses dans l'IA cette année, quand bien même ses offres peinent à s'imposer.