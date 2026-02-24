JDE Peet's déclare que les hausses de prix "sans précédent" du café vert ont entraîné une inflation des coûts de 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les mesures de productivité au paragraphe 3 et sur l'acquisition de Keurig Dr Pepper au paragraphe 4)

Le groupe de café et de thé JDE Peet's

JDEP.AS a déclaré mardi que les hausses de prix du café vert et d'autres articles ont entraîné une inflation totale des coûts de 1,6 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars) l'année dernière.

La société basée aux Pays-Bas a annoncé une croissance organique des ventes de 15,3 % à 9,92 milliards d'euros pour l'année, sous l'effet de la hausse des prix, et un bénéfice de base ajusté de 1,59 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année, ce qui correspond à peu près au chiffre de 2024.

JDE Peet's a déclaré que les mesures de productivité et les cessions, qui comprennent des fermetures d'usines et l'abandon de certaines activités non essentielles, se poursuivraient cette année, car elle vise à atteindre 50 % de son programme de réduction des coûts de 500 millions d'euros d'ici 2027. La société a ajouté que son acquisition par Keurig Dr Pepper KDP.O , pour un montant d'environ 18 milliards de dollars, devrait être finalisée au début du deuxième trimestre, conformément aux attentes communiquées par le géant américain des boissons.

(1 dollar = 0,8489 euros)