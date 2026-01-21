JD Sports-Ventes sous-jacentes en baisse au trimestre de Noël

JD Sports Fashion JD.L a annoncé une légère aggravation du recul de son chiffre d’affaires sous-jacent au cours de la période commerciale clé de Noël, les tendances plus favorables aux États-Unis étant compensées par la faiblesse des marchés européens.

JD Sports, qui réalise environ 40 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, a déclaré qu'il avait baissé de 1,8 % à périmètre constant sur les neuf semaines allant jusqu’au 3 janvier, contre une baisse de 1,7 % au troisième trimestre.

(Rédigé par James Davey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)