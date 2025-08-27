JD Sports-Recul des ventes sous-jacentes au T2 sur fond de faiblesse au Royaume-Uni

L'intérieur du magasin phare de JD Sports à Londres

LONDRES (Reuters) -JD Sports Fashion a fait état d'une accélération de la baisse de ses ventes sous-jacentes trimestrielles, reflétant la faiblesse du marché britannique, bien que des signes de stabilisation sont apparus sur son marché clé aux États-Unis après un net recul au trimestre précédent.

Le groupe, qui réalise près de 40% de son chiffre d’affaires aux États-Unis à travers ses enseignes JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a indiqué que ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre, clos le 2 août, avaient reculé de 3,0%, après un repli de 2,0% au premier trimestre.

JD Sports a déclaré que la baisse de 6,1% des ventes à périmètre constant au Royaume-Uni reflétait une comparaison difficile avec l'année précédente, lorsqu'elles avaient été stimulées par l'Euro 2024.

Le groupe a toutefois observé une amélioration de la tendance en Amérique du Nord, où les ventes à périmètre constant ont reculé de 2,3%, après avoir baissé de 5,5% au trimestre précédent, reflétant le report de plusieurs lancements de produits du premier trimestre, ainsi qu'une tendance à la hausse des ventes dans les secteurs de l'habillement et du commerce en ligne.

L'entreprise prévoit pour l'ensemble de l'exercice 2025/26 un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels conforme aux attentes, soit entre 852 et 915 millions de livres sterling (de 983,14 millions à 1,06 milliard d'euros), en baisse après 923 millions de livres en 2024/25.

