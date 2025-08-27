 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spatial: la start-up allemande Isar Aerospace décroche son premier contrat avec l'ESA
information fournie par AFP 27/08/2025 à 11:21

Le logo de l'Agence spatiale européenne (Esa) à Paris, le 23 juillet 2025 ( AFP / Hugo MATHY )

La start-up allemande Isar Aerospace a annoncé mercredi avoir remporté ses premiers contrats de lancement de satellites auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Commission européenne, une avancée vers l'accès à l'espace depuis l'Europe dans un secteur dominé par SpaceX.

Ces accords portent sur deux missions qui seront confiées au lanceur Spectrum développé par Isar Aerospace à partir de 2026, selon un communiqué.

Ils interviennent dans le cadre de l'initiative européenne "Flight Ticket" qui permet à l'ESA et à la Commission européenne de réserver des vols auprès de start-up européennes.

Les vols doivent être opérés depuis le nouveau pas de tir d'Andøya, en Norvège.

Deux clients ont déjà été désignés: la start-up française Infinite Orbits, basée à Toulouse, qui testera avec son projet Tom & Jerry deux satellites capables de manœuvrer ensemble pour développer des services de maintenance et d'inspection en orbite.

Et la société néerlandaise ISISpace, spécialisée dans les petits satellites, qui pilotera la mission Cassini afin de mettre en orbite des charges utiles expérimentales dans les télécommunications ou l'observation de la Terre.

"Cet accord consacre la confiance des institutions européennes dans nos services de lancement et démontre que l'Europe mise sur ses propres acteurs", a déclaré Daniel Metzler, président et cofondateur d'Isar Aerospace, dans le communiqué.

Fondée en 2018 près de Munich, Isar Aerospace développe des lanceurs de petite et moyenne capacité pour le marché des satellites.

Le marché très concurrentiel compte aussi les allemands HyImpulse et Rocket Factory Augsburg, les français MaiaSpace et Latitude, et l'espagnol PLD Space.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

