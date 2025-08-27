Déploiement américain dans les Caraïbes : le Venezuela mobilise des navires de guerre et des drones dans ses eaux territoriales

Donald Trump a ordonné le déploiement dans les Caraïbes de plusieurs destroyers, d'un croiseur et d'un sous-marin d'attaque.

Nicolas Maduro (au centre) et Vladimir Padrino à Caracas, au Venezuela, le 5 juillet 2025. ( AFP / JUAN BARRETO )

Face aux menaces de Donald Trump et à l'envoi de troupes américaines au large de ses côtes au motif de lutter contre le narcotrafic international, le Venezuela a annoncé mardi 26 août déployer des navires de guerres et des drones dans ses eaux territoriales

Le ministre des Armées, Vladimir Padrino, a déclaré dans une vidéo envoyer des "patrouilles navales dans le golfe du Venezuela et des navires de plus grand tonnage plus au nord dans nos eaux territoriales", ainsi qu' "un déploiement important de drones avec différentes missions". Caracas avait déjà annoncé lundi la mobilisation de 15.000 membres de ses forces de sécurité à la frontière avec la Colombie pour des opérations antidrogue et dénonce dans le déploiement américain, une "escalade d'actions hostiles".

Washington avait annoncé la semaine dernière le déploiement de trois destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke au large des côtes du Venezuela. Et mardi, un responsable américain ayant requis l'anonymat a indiqué à l' AFP que Donald Trump a décidé de déployer également un croiseur lance-missiles, l'USS Lake Erie, et le sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire USS Newport.

4.000 marines américains

Selon plusieurs médias américains, le Pentagone prévoit également d'envoyer 4.000 Marines dans les Caraïbes, près des côtes vénézuéliennes.

Washington et Caracas sont à couteaux tirés depuis des années et le nouveau président américain accentue la pression sur son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, dont les États-Unis présidés jusqu'en janvier par Joe Biden n'avaient pas reconnu la réélection en juillet 2024.

L'administration Trump a doublé début août à 50 millions de dollars la récompense offerte pour tout élément permettant d'arrêter Nicolas Maduro , accusé de diriger un "cartel narcoterroriste".

De hauts responsables vénézuéliens ont assuré que leur pays se défendra contre "l'agresseur" américain et Nicolas Maduro a dit avoir activé "un plan spécial avec plus de 4,5 millions de miliciens", en dénonçant une tentative de "changement de régime, d'attaque terroriste militaire".