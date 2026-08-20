JD Sports décroche après un avertissement qui suscite l'inquiétude

Le revendeur britannique de chaussures et de vêtements de sport JD Sports décroche de plus de 14% ce jeudi à la Bourse de Londres après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours, conséquence notamment des pressions qui s'exercent actuellement sur le pouvoir d'achat des ménages et d'un paysage concurrentiel marqué par d'intenses promotions.

Le groupe créé en 1981, qui exploite 4 766 boutiques dans 35 pays, dit ne plus prévoir qu'un bénéfice avant impôts de 700 à 800 millions de livres hors éléments exceptionnels sur son exercice décalé 2026/2027, qui se clôturera en janvier prochain, et non plus de 750 à 850 millions comme auparavant.

Plus d'inflation, moins de nouveautés

Le détaillant, qui avait déclaré s'attendre à une croissance maussade au début de l'exercice, explique que la morosité ambiante est accentuée par les difficultés actuellement rencontrées par sa cible prioritaire - les jeunes consommateurs et les familles - qui subissent de plein fouet la hausse du coût de la vie et de l'essence.

Autre point noir, JD Sports - qui dépend beaucoup des innovations de géants comme Nike ou adidas - explique que les grandes marques traversent en ce moment une phase de transition caractérisée par une pénurie de modèles ultra-tendance qui boostent les ventes.

"Les perspectives globales pour le secteur de la mode sportive sont difficiles et les tendances de ventes sont actuellement moroses", rappellent ce matin les analystes de RBC.

"Nous estimons que JD tire environ 53% à 54% de Nike et adidas, et que l'entreprise a donc quelque peu souffert du fait que ces deux marques traversent une évolution dans leurs cycles de produits", souligne le broker canadien.

"De plus, la pression sur le revenu disponible de la clientèle jeune, le coeur de cible de JD, se poursuit et l'environnement concurrentiel reste difficile", conclut le professionnel, qui affiche une opinion "performance en ligne" sur la valeur avec un objectif de cours de 100 pence.

L'Amérique souffre, le Royaume-Uni tient bon

Sur son 2ème trimestre, clos début août, le distributeur a vu ses ventes à périmètre comparables reculer de 3,1%, alors que le consensus n'anticipait qu'un repli de l'ordre de 2%.

Les ventes comparables en Amérique du Nord, son premier marché, ont notamment chuté de 6,8% alors que les analystes attendaient un recul de seulement 1%.

Elles ont toutefois augmenté de 0,8% au Royaume-Uni, à la faveur des ventes de maillots pendant la Coupe du Monde de football.

Le fait que JD ait confirmé sa prévision d'un flux de trésorerie disponible (free cash flow) de 460 à 520 millions de livres sur l'ensemble de l'exercice 2026/2027 ne faisait même pas office de lot de consolation.

A la Bourse de Londres, l'action chutait de 14,4% à 80 pence jeudi vers 9h50 (heure locale). Le titre perd désormais près de 5,3% cette année, alors que l'indice FTSE 100 gagne 7,9% dans l'intervalle.

JD n'est pas le seul acteur du secteur à rencontrer des problèmes, loin s'en faut. A Wall Street, Nike, qui ne cesse de perdre des parts de marché, a touché lundi un plus bas depuis 2014.