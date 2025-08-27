 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JD Sports: dans le vert après un point d'activité
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 13:40

(Zonebourse.com) - JD Sports gagne plus de 1% à Londres, à la suite du point d'activité du distributeur d'articles de sport qui a fait part à cette occasion du lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions pour 100 millions de livres sterling.

En données comparables, ses ventes ont diminué de 3% au deuxième trimestre, mais avec une amélioration de tendance en Amérique du Nord (à -2,3%), tandis que l'Europe et le Royaume-Uni ont pâti d'une base de comparaison difficile.

'Nous sommes bien placés pour continuer de faire croitre nos part de marché dans des régions clés de croissance en Amérique du Nord et en Europe, et confiants quant aux perspectives de croissance à moyen terme du secteur', affirme son CEO.

Le groupe britannique anticipe pour l'ensemble de son exercice un profit avant impôts et éléments exceptionnels 'en ligne avec les attentes actuelles du marché', tout en continuant d'évaluer les impacts potentiels des droits de douane américains.

