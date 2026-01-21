 Aller au contenu principal
JD Sports-CA en baisse au trimestre de Noël, marché faible au Royaume-Uni et en Europe
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:08

(Actaulisé avec détails)

JD Sports Fashion JD.L a annoncé une légère aggravation du recul de son chiffre d’affaires sous-jacent au cours de la période commerciale clé de Noël, les tendances plus favorables aux États-Unis étant compensées par la faiblesse des marchés européens.

JD Sports, qui réalise environ 40 % de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, a déclaré qu'il avait baissé de 1,8 % à périmètre constant sur les neuf semaines allant jusqu’au 3 janvier, contre une baisse de 1,7 % au troisième trimestre.

JD Sports prévoit que son bénéfice avant impôts et éléments ajustés pour l’exercice clos fin janvier 2026 sera conforme aux attentes actuelles du marché, soit 849 millions de livres (973,78 millions d'euros), en baisse par rapport aux 923 millions de livres réalisés en 2024/25.

Le groupe a également indiqué qu’il anticipe actuellement une période de "croissance du marché limitée" pour son exercice 2026/27.

Le titre JD a reculé de 7% au cours des douze derniers mois, reflétant un contexte économique faible, avec une clientèle principale jeune et moins aisée sous pression, un marché axé sur les promotions, et un repli de la demande pour les produits Nike

NKE.N , qui représentent environ 45% de son chiffre d’affaires.

(Rédigé par James Davey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

