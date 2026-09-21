JD Sports accélère son expansion internationale en s'implantant au Mexique

JD Sports Fashion a annoncé lundi avoir conclu un partenariat de franchise de long terme avec le groupe de distribution mexicain Grupo Axo afin d'implanter sa marque au Mexique.

L'entrée de JD sur le marché mexicain vient renforcer une présence déjà établie aux Etats-Unis et au Canada, tout en marquant une nouvelle étape clé dans la mise en oeuvre de son plan stratégique baptisé "JD Brand First", qui passe notamment par une expansion à l'international.

Selon les termes de l'accord, Axo exploitera les points de vente physiques et la plateforme en ligne de JD au Mexique, en se basant sur la marque et la propriété intellectuelle du spécialiste britannique des chaussures de sport.

Un marché à fort potentiel

À compter de 2027, le distributeur mexicain gérera ainsi plus de 140 magasins sous l'enseigne JD à travers le pays.

Dans un communiqué, JD met en avant le potentiel important du marché mexicain, qui compte une population de plus de 130 millions d'habitants dont environ 40% ont moins de 25 ans.

Déjà évalué à quelque 6,5 milliards de dollars à l'heure actuelle, le secteur des vêtements et équipements sportifs dans le pays devrait dépasser les 10 milliards de dollars d'ici 2034, selon ses estimations.

A la Bourse de Londres, l'action JD progressait de 0,4% à 74 pence lundi à l'heure du déjeuner dans le sillage de ces annonces. Le titre perd 12% depuis le début de l'année.