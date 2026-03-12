JCDecaux vise une croissance du CA de plus de 5% au T1, pas d'impact de la guerre au M.-O.

JCDecaux JCDX.PA a déclaré jeudi ne pas observer à ce jour d'impact matériel du récent conflit au Moyen-Orient, tout en annonçant viser pour le premier trimestre une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 5%, après avoir enregistré un bond de son résultat d'exploitation récurrent en 2025.

Le croissance du chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année incluera "un impact positif des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina et une croissance du chiffre d'affaires devenant positive en Chine", selon un communiqué de JCDecaux.

Le groupe de mobilier publicitaire urbain a enregistré un résultat d'exploitation récurrent de 376,7 millions d'euros l'année dernière, en hausse de 18,6% sur un an.

Il proposera le versement d’un dividende de 0,65 euro par action au titre de l’exercice 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)