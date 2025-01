JCDecaux: va proposer des Vélo'v électriques à Lyon information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 17:24









(CercleFinance.com) - JCDecaux fait savoir qu'à compter du 29 janvier, des Vélo'v électriques seront déployés dans toutes les stations de la métropole de Lyon.



Ces nouveaux vélos, conçus pour répondre aux besoins de zones à fort dénivelé et à faible densité urbaine, visent à élargir l'accès à la mobilité active pour un public plus diversifié.



JCDecaux rapporte par ailleurs que Vélo'v, son système de vélos en libre-service fête ses 20 ans cette année. Avec 5 000 vélos et 428 stations réparties sur 24 communes, Vélo'v constitue le deuxième plus grand parc de vélos en France après Paris.





