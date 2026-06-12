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JCDecaux, un programme de rachat d'actions pour le plan de performance
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 17:58

Le numéro un mondial de la communication extérieure a annoncé ce jour le lancement officiel d'un programme de rachat de ses propres actions.

Pour mener à bien cette opération, qui s'appuie sur le feu vert accordé par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 13 mai dernier, la direction de JCDecaux a mandaté un prestataire de services d'investissement (PSI). L'objectif affiché est d'acquérir jusqu'à 331 498 actions, ce qui représente environ 0,15% du capital social de l'entreprise.

Le géant de l'affichage s'est donné jusqu'au 30 septembre 2026 au plus tard pour finaliser ces rachats de titres, qui débutent dès ce vendredi 12 juin.

Sur le plan stratégique, cette opération n'a pas pour but d'annuler les titres pour doper mécaniquement le titre. JCDecaux a précisé que l'intégralité des actions ainsi rachetées sera conservée pour couvrir ses engagements de distribution d'actions gratuites de performance, qu'il s'agisse des programmes incitatifs déjà en place ou de ceux à venir pour ses collaborateurs et dirigeants.

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