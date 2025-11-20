JCDecaux surperforme après le lancement d'un plan de rachat d'actions
20/11/2025
A 10h45, le titre prend 1,4%, ce qui le place dans le top 15 des plus forte hausses de l'indice SBF 120 qui avance d'environ 0,6% ce matin.
Conformément à l'autorisation conférée par ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 14 mai dernier, JCDecaux indique avoir désigné un prestataire de services d'investissement en vue d'acquérir un maximum 1,5 million de ses propres actions, soit l'équivalent d'environ 0,70% de son capital, sur une période allant du 20 novembre 2025 au 13 mai 2026, c'est-à-dire la date de la prochaine AG.
Dans son communiqué, le groupe précise que ces actions seront principalement destinées à couvrir la distribution d'actions dans le cadre de programmes de performance actuellement en place ou à venir.
Valeurs associées
|14,6200 EUR
|Euronext Paris
|+0,83%
