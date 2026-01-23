JCDecaux, Sanofi, Sword Group... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Argan

Argan a publié ses résultats 2025, une année que le groupe a qualifié d' "exceptionnelle ". Sur la période, les revenus locatifs se sont élevés à 212 millions d'euros, en progression de 7%.

Biosynex

Chembio Diagnostic Systems, une filiale de Biosynex, a annoncé une demande d'examen simultanée de son test DPP Syphilis aux autorités sanitaires américaines (FDA).

Covivio

Le groupe immobilier accélère son expansion en Europe du Sud en faisant l'acquisition d'un futur établissement MEININGER auprès d'Eiffage Immobilier pour 31,6 millions d'euros, consolidant ainsi son partenariat stratégique avec l'opérateur hôtelier.

GL Events

GL events enregistre une croissance de 7,4% du chiffre d'affaires en 2025 à change constant et de 5,3% par rapport à fin 2024, avec un chiffre d'affaires record de 1,721 milliard d'euros.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste du ciment décarboné reçoit un soutien financier stratégique de 3 millions d'euros destiné à accélérer ses programmes de Recherche et Développement (R&D) et confirme son statut d'entreprise à fort potentiel.

JCDecaux

JC Decaux revendique près de 29 millions de locations au cours de l'année 2025 pour ses vélos en libre-service (VLS) en France, un nombre en croissance de 69% et atteignant ainsi un nouveau record absolu. "À fin décembre 2025, plus de 233 400 abonnés longue durée ont été enregistrés, un chiffre en croissance de 21% par rapport à 2024, constituant là aussi une nouvelle performance", ajoute le groupe de communication en extérieur.

Kerlink

Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés à l'Internet des objets, a publié un chiffre d'affaires 2025 en hausse de 26%, à 14,7 MEUR, malgré un contexte économique jugé difficile.

Michelin

Michelin a finalisé l'acquisition du groupe Cooley après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction. Cooley conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d'applications, notamment les dispositifs médicaux, l'étanchéité, la rétention d'eau et de produits chimiques, ainsi que d'autres solutions critiques environnementales.

Sanofi

Sanofi fait part d'un ensemble de données confirmant le potentiel de son amlitelimab dans la dermatite atopique modérée à sévère. Sur la base de l'ensemble de ces données, il va procéder aux soumissions réglementaires mondiales pour cet anticorps monoclonal entièrement humain.

Stef

Le spécialiste de la logistique du froid a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5 119 MEUR en 2025, en croissance de 6,6% en publié (+4,7% en comparable), atteignant ses objectifs stratégiques plus tôt que prévu, malgré un environnement qu'il juge "contrasté".

Transgene

Transgene a annoncé la nomination de deux nouveaux experts au sein de son comité scientifique. Il y a d'abord le professeur Antoine Italiano, un oncologue médical de renommé international et spécialisé dans le développement précoce de médicaments et la médecine de précision.Ensuite, il y a Ignacio Melero, professeur d'immunologie à l'université de Navarre en Espagne et codirecteur du département d'immunologie et immunothérapie de la Clinica Universidad de Navarra.

Sword Group

Sword Group publie un EBITDA de 10,9 millions d'euros au titre de son 4e trimestre 2025, soit une marge de 12% pour un chiffre d'affaires de 90,8 MEUR, en progression de 12,2% à périmètre et taux de change constants.

Voltalia

L'énergéticien franchit une étape clé de son désendettement en sécurisant un nouveau financement bancaire majeur, destiné à soutenir sa trajectoire de croissance autofinancée.