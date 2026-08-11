JCDecaux renouvelle pour 15 ans son contrat publicitaire avec Hambourg

JCDecaux SE JCDX.PA :

* RENOUVELLE AVEC HAMBOURG SON CONTRAT PUBLICITAIRE EMBLÉMATIQUE POUR 15 ANS

* CONTRAT SOUMIS À L'APPROBATION DU PARLEMENT DE HAMBOURG, QUI DEVRAIT INTERVENIR EN SEPTEMBRE

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(Rédaction de Gdansk)