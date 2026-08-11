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JCDecaux renouvelle pour 15 ans son contrat publicitaire avec Hambourg
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 17:42
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JCDecaux SE JCDX.PA :

* RENOUVELLE AVEC HAMBOURG SON CONTRAT PUBLICITAIRE EMBLÉMATIQUE POUR 15 ANS

* CONTRAT SOUMIS À L'APPROBATION DU PARLEMENT DE HAMBOURG, QUI DEVRAIT INTERVENIR EN SEPTEMBRE

Texte original nGNE3DV090 Pour plus de détails, cliquez sur JCDX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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