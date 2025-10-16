information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 17:43

JCDecaux remporte un contrat de renouvellement auprès de Culture Presse

JCDecaux SE JCDX.PA :

* APRÈS UNE MISE EN CONCURRENCE MENÉE PAR CULTURE PRESSE, REMPORTE LE CONTRAT DU RENOUVELLEMENT DES ENSEIGNES PRESSE

* CONTRAT REPRÉSENTANT PLUS DE 13.000 POINTS DE CONTACT POTENTIELS

JCDX.PA

