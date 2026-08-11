JCDecaux remporte un contrat clé en Allemagne

Le numéro un mondial de la communication extérieure a annoncé que sa filiale allemande, Wall GmbH, avait remporté l'appel d'offres relatif au principal contrat publicitaire de la ville de Hambourg, deuxième plus grande métropole outre-Rhin.

Ce succès permet à JCDecaux de renouveler un contrat structurant au sein de la République fédérale. Portant sur la gestion de 2 200 Abribus (incluant 1 710 faces publicitaires analogiques et digitales de 2 m²), l'accord reste soumis à l'approbation formelle du Parlement de Hambourg, attendue en septembre.

Partenaires depuis 1982, Hambourg et JCDecaux poursuivent ainsi une collaboration de plus de quarante ans, marquée notamment par l'installation des tout premiers panneaux digitaux de 2 m² sur le domaine public européen en 2015. Ce nouveau contrat servira de socle à l'accélération de la digitalisation du réseau publicitaire de la ville.

JCDecaux devrait s'occuper des 2 200 Abribus existants et du déploiement de 400 installations supplémentaires.