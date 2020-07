Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client JCDecaux, pénalisé par la crise sanitaire, voit son CA chuter de 41,6% au S1 Reuters • 30/07/2020 à 07:10









30 juillet (Reuters) - JCDecaux JCDX.PA a fait état jeudi dans un communiqué: * D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ EN BAISSE DE -41,6 % AU S1 À 1 075,4 MILLIONS D'EUROS * D'UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE AJUSTÉ EN BAISSE DE -40,8 % AU S1, AVEC UN 2ÈME TRIMESTRE EN BAISSE DE -63,4 % * D'UN RÉSULTAT D'EXPLOITATION AJUSTÉ, AVANT CHARGES DE DÉPRÉCIATION, DE -258,5 MILLIONS D'EUROS AU S1 Pour plus de détails, cliquez sur [ JCDX.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées JCDECAUX SA. Euronext Paris 0.00%