JCDecaux: le concert dépasse les deux tiers du capital information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 13:08









(Zonebourse.com) - Le concert composé de JCDecaux Holding, Holding des Dhuits, ainsi que de Jean-Charles, Jean-François, Jean-Sébastien et Danielle Decaux, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 août, le seuil des deux tiers du capital de JCDecaux.



Le concert a précisé détenir 143.699.178 actions JCDecaux, soit 67,11% du capital et 66,63% des droits de vote. Ce franchissement résulte de l'acquisition par le groupe de 873.491 actions dans le cadre de son programme de rachat de titres.





Valeurs associées JCDECAUX 15,1000 EUR Euronext Paris +0,13%