JCDecaux: le concert dépasse les deux tiers du capital
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 13:08
Le concert a précisé détenir 143.699.178 actions JCDecaux, soit 67,11% du capital et 66,63% des droits de vote. Ce franchissement résulte de l'acquisition par le groupe de 873.491 actions dans le cadre de son programme de rachat de titres.
Valeurs associées
|15,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,13%
A lire aussi
-
Le vaccin anti-chikungunya de Valneva , dont le déploiement avait déjà été perturbé par plusieurs cas graves d'effets secondaires, est désormais interdit aux Etats-Unis, une décision qui interroge par ailleurs sur l'inflexion vaccino-sceptique de la politique sanitaire ... Lire la suite
-
La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Aurore Bergé a jugé lundi que la GPA (gestation pour autrui), dont Gabriel Attal veut débattre de la légalisation, est "totalement contraire" à "la dignité des femmes", sur Europe1/CNews. "Je ne nie pas le ... Lire la suite
-
Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper a annoncé lundi être en passe de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire en autres des marques L'Or et Jacques ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; Intel, PDD Holdings, Crescent Energy, Vital Energy, Royalty Pharma, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer