JCDecaux: le concert dépasse les deux tiers du capital
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 13:08

(Zonebourse.com) - Le concert composé de JCDecaux Holding, Holding des Dhuits, ainsi que de Jean-Charles, Jean-François, Jean-Sébastien et Danielle Decaux, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 août, le seuil des deux tiers du capital de JCDecaux.

Le concert a précisé détenir 143.699.178 actions JCDecaux, soit 67,11% du capital et 66,63% des droits de vote. Ce franchissement résulte de l'acquisition par le groupe de 873.491 actions dans le cadre de son programme de rachat de titres.

