JCDecaux : gros retard, gros potentiel

Avec plus de 3,5 Mds € de ventes anticipées par le consensus des analystes Factset pour 2023, et près de 10.000 salariés, JCDecaux est le leader mondial de la communication extérieure.

Son métier consiste à augmenter la visibilité des produits de ses clients via l'affichage publicitaire dans différents formats. Le principal (plus de la moitié des ventes) est le mobilier urbain ((abribus, sanitaires publics automatiques, kiosques à journaux, panneaux de signalisation, etc. ; 604 536 faces publicitaires commercialisées à fin 2022) et dans les centres commerciaux.

Le second format exploite les moyens de transports (1/3 des ventes) ou transitent un très grand nombre de personnes chaque jour : affichage dans les bus, train, dans les aéroports, gares etc…pour plus de 330.000 faces publicitaires. Le format traditionnel (grand format traditionnel, lumineux ou non) compte pour environ 15% des ventes. Elles sont réalisées en France à hauteur de 18%, au Royaume Uni pour 10% et dans le reste de l'Europe pour près de 30%. La Chine, ou le groupe a réalisé une percée remarquable, représente 20% des ventes du groupe, le reste de l'activité est réalisée en Amérique du Nord (8%) et dans d'autres pays (12,6%).

JCDecaux dépend du marché publicitaire, présents dans différents media. Deux éléments clé caractérisent actuellement JCDecaux :

1/ Le marché publicitaire est de plus en plus capté par les grands acteurs américains d'Internet, et notamment Google et Facebook, dont les outils permettent un ciblage très précis des messages publicitaires. Le message publicitaire digital est très efficace car il est individualisé, et évolue selon le contexte. L'affichage conserve néanmoins une position forte et de atouts importants par rapport aux autres media. Il a fortement évolué en proposant à ses clients des publicités sur écran, dénommées « affichages dynamiques publicitaires »….

Selon Winlight, un fabricant d'écran géant sur mesure : «Le secteur de l'affichage publicitaire extérieur a connu une croissance de 14,8% en 2022, dont 24,4% pour l'affichage dynamique publicitaire. Cela représente une croissance de 8,8% par rapport à son niveau d'avant la crise, alors que l'affichage extérieur classique est encore en retrait de 6,8%. L'affichage sur écran publicitaire ainsi l'un des rares secteurs à avoir dépassé son niveau d'avant la crise. Les supports les plus plébiscités à cet effet étant les écrans publicitaires extérieurs et le mobilier urbain.»



2 / Sa forte position en Chine en fait une «valeur chinoise», qui dépend de la conjoncture économique générale de l'Empire du Milieu. On sait qu'elle subit un ralentissement durable, et que les plus belles années sont derrière nous. Pourtant, le déploiement des solutions de JCDecaux ont encore un gigantesque potentiel dans cette économie-continent, appelée à devenir la première du monde…

Plusieurs éléments fondamentaux sont autant d'arguments d'achat de l'action JCDecaux. Le groupe devrait en effet profiter d'une progression significative de son activité, après la stagnation économique du second semestre 2023 et du début de l'année 2024. Un rebond économique est attendu à partir de l'été, qui devrait prendre le relai des effets de rattrapage post ouverture de l'économie et normalisation des voyages d'une manière générale (notamment en Chine).

Le retard du cours de l'action sur la performance fondamentale de l'entreprise est très important. Alors que le consensus de marché attend pour 2024 le retour des bénéfices par action à leur niveau d'avant la crise sanitaire, l'action cote actuellement le 1/3 de moins que ce qu'elle valait en 2019….

Les perspectives d'amélioration de résultat sont patentes : de bonnes surprises devraient marquer le futur de JCDecaux, et notamment une hausse de près de 40% du bénéfice par action cette année …

D'ailleurs, les analystes ont procédé à des révisions en hausses significatives de leurs prévisions de bénéfice depuis 3 mois ;

Enfin, nos algorithmes fondés sur la dynamique des prix uniquement, émettent actuellement des signaux à l'achat à court terme, moyen et long terme….