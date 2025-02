JCDecaux: fait l'acquisition de High Traffic Media au Panama information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Top Media a fait l'acquisition de High Traffic Media, présenté comme 'un acteur majeur de la communication extérieure au Panama'.



Fondée en 2007, cette société possède un important portefeuille d'actifs analogiques et digitaux, notamment dans le métro de Panama et les grands centres commerciaux.



Présent dans le pays depuis 2013, JCDecaux renforce ainsi sa position sur un marché fragmenté et en pleine croissance, particulièrement dans le retail media et le DOOH (soit la publicité numérique extérieure).









